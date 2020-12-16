МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. США вряд ли откажутся от негативного отношения к "Северному потоку 2" и "Турецкому потоку" при новой администрации, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

По итогам голосования выборщиков в понедельник демократ Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, который итоги выборов не признает. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января. Во вторник президент России Владимир Путин направил телеграмму Байдену, поздравив с победой на выборах президента США и выразив готовность к взаимодействию и контактам. Власти ФРГ прокомментировали призывы США заморозить "Северный поток 2"

"США вряд ли при новой администрации откажутся от негативного отношения к "Северному потоку 2", как кстати и к "Турецкому потоку". Мы в этом видим в первую очередь проявление недобросовестной конкуренции", — сказал Чижов на онлайн-брифинге в МИА "Россия сегодня".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.