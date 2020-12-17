МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. "Северный поток 2" выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам, заявил президент России Владимир Путин.

"Северный поток 2", вне всяких сомнений, это абсолютно очевидная вещь, так же как дважды два — четыре: выигрышная, выгодная для экономики Европы в целом и Германии в частности. То, что другой вариант — покупка более дорогого первичного энергоносителя — американского сжиженного газа по цене на 20% выше, чем наш трубный газ, что это означает? Снижение конкурентноспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Вот и все, это абсолютно очевидная вещь. Здесь вообще не нужно быть газовиком каким-то или экономистом", — сказал Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. Способное достроить "Северный поток 2" судно следует к газопроводу

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК — 2" БУДЕТ ДОСТРОЕН

Президент России Владимир Путин заявил, что осталось проложить около 165 километров газопровода "Северный поток 2", думает, что проект будет завершен.

"Осталось там 160 километров,.. на обе нитки 160 с небольшим — 165, что ли. Все. То есть он ("Северный поток 2" — ред.) практически завершен. Я думаю, что мы работу закончим", — заявил Путин в ходе ежегодной пресс-конференции. У США остался лишь один способ помешать "Северному потоку 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Ранее в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.

ПОЗИЦИЯ ФРГ

Политическое руководство ФРГ старается не вмешиваться в проект строительства газопровода "Северный поток 2", но считает, что он должен быть реализован, заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

"Это (реализация проекта "Северный поток 2" — ред.) соответствует национальным интересам Европы и Германии. До сих пор, во всяком случае, и представители немецкой экономики (а у нас там очень много друзей, очень много друзей, без всякого преувеличения) и политическое руководство Федеративной республики, которое старается не вмешиваться, поскольку это чисто экономический проект, но во всяком случае занимают открытую позицию по поддержке этого проекта", — заявил российский лидер. Меркель рассказала об отношении ФРГ к "Северному потоку-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.