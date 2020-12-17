МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Проект строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) реализован на 70,5%, сообщается в релизе "Газпрома".

"На сегодняшний день статус реализации проекта – 70,5%", — сообщает компания.

На первой и второй технологических линиях завода продолжаются пусконаладочные работы, монтируется внешняя теплоизоляция основного оборудования. Это финальная стадия подготовки к испытаниям под нагрузкой, отмечает" Газпром". Магистральные тягачи на СПГ производства "Камаза" будут перевозить гелий Амурского ГПЗ

На третьей и четвертой линиях закончен монтаж основного технологического оборудования – установок для осушки, очистки и охлаждения сырьевого газа, колонн выделения этана, метана и азота, компрессорного оборудования. На пятой и шестой линиях установлено первое крупнотоннажное оборудование – колонны для выделения пропана и бутана, аппараты для осушки и очистки газа перед его подачей на разделение. Идет сварка металлоконструкций, укладка трубопроводов и кабельных линий.

Сообщается также, что Логистический центр обслуживания изотермических контейнеров в районе Владивостока, который станет центральным звеном в поставках на экспорт товарного гелия, готов на 73,2%.

Строительство Амурского ГПЗ с объемом переработки 42 миллиарда кубометров газа в год ведется с 2015 года. Сырьем для него должен стать газ, поступающий по трубопроводу "Сила Сибири". Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод первых двух ожидается во втором квартале 2021 года, выход завода на полную мощность — в 2025 году. Генеральный строительный подрядчик проекта — компания НИПИГАЗ (входит в "Сибур"). Стоимость строительства завода "Газпром" оценивал в 950 миллиардов рублей.

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