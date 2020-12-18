МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Спрос на бензин и дизельное топливо в Индии растет в связи с восстановлением экономики после вспышки коронавируса. Количество ежедневных случаев заболевания в стране значительно сократилось в ноябре, но она по-прежнему занимает второе место в мире по количеству инфицированных. По официальным данным, их уже почти 10 миллионов.

ДИЗЕЛЬ РАССКАЖЕТ ОБ ЭКОНОМИКЕ

Основным видом моторного топлива в Индии является дизель, поэтому спрос на него считается основным индикатором состояния экономики. Однако в ноябре 2020 года потребление моторного топлива снизилось по сравнению с тем же месяцем годом ранее, что свидетельствует о медленных темпах восстановления индийской экономики.

По данным Комитета планирования и анализа спроса на нефть при Министерстве нефтяной и газовой промышленности Индии, потребление нефтепродуктов в ноябре выросло на 0,4% по сравнению с месяцем ранее, достигнув 17,83 млн т. Власти Индии оценили связь новой болезни с коронавирусом

Потребление дизельного топлива, ключевой параметр для определения состояния экономики, повысилось на 0,6% месяц к месяцу, но снизилось на 7% в годовом исчислении – до 7,04 млн т. На дизельное топливо приходится около 40% от потребления всех видов моторного топлива в Индии.

Спрос на дизель в Индии является основным определяющим для совокупного спроса на этот вид моторного топлива во всей Южной Азии. Рост потребления дизеля и других нефтепродуктов в течение последних недель стал причиной увеличения объемов переработки нефти в стране.

Загрузка НПЗ Indian Oil в ноябре достигла 100% по сравнению 88% месяцем ранее. В начале мая, после введения правительством режима самоизоляции в связи со стремительным ростом заболевания коронавирусом, загрузка НПЗ компании снизилась до рекордно низкого уровня – 55%. India Oil – крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индии. Установленная мощность НПЗ компании составляет около 81 млн т/г.

"Восстановление спроса на дизель/газойль в Азиатско-Тихоокеанском регионе ускорилось в четвертом квартале 2020 года в основном благодаря Индии, где начался сезон высокого спроса на дизель/газойль", – считает специалист в области исследования рынка компании WoodMac Циаолинь Чен.

Продажи бензина в ноябре выросли до 2,66 млн т – рост на 0,4% по сравнению с месяцем ранее и на 5,1% относительно ноября 2019 года.

Потребление всех видов моторного топлива в ноябре снизился на 3,7% в годовом исчислении в связи с снижением экономической активности в промышленности и сфере услуг, поскольку большинство индийцев вынуждены соблюдать режим самоизоляции с целью избежать заражения коронавирусом. В октябре был отмечен рост потребления топлива – впервые с февраля этого года.

Потребление газа для бытовых нужд – пропан бутановая смесь, которую в Индии используют для приготовления пищи – увеличилось до 2,35 млн т, что на 4% больше по сравнению с ноябрем 2019 года, но снизилось на 2,9% относительно предыдущего месяца. Продажи прямогонного бензина выросли на 7,2% до 1,34 млн в годовом исчислении. Продажи битума, используемого для дорожного строительства, и мазута (остаточного топлива) повысились на 19% и 8,7% соответственно.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА

Индия является третьим крупнейшим импортером нефти в мире. По согласно последнему отчету BP Statistical Review of World Energy 2020, в прошлом году потребление нефти в Индии достигло 5,27 млн барр./сут. (≈263 млн т/г).

Собственная добыча нефти в Индии последние годи неуклонно снижается в прошлом году составила 677 тыс. барр./сут. – на 5,9% меньше, чем годом ранее. По предварительным данным, добыча нефти в Индии в этом году снизится на 9%.

РОССИЯ ВЫРУЧИТ

Индия обладает мощным нефтеперерабатывающим комплексом, но спрос на нефть на 83% удовлетворяется за счет импорта. Для обеспечения потребностей НПЗ страны в сырье индийские компании участвуют во многих проектах по добыче нефти за рубежом. Индия впервые в истории вошла в техническую рецессию

В январе-октябре этого года индийские компании за рубежом снизили добычу до 12,8 млн т по сравнению с 14,4 млн т, добытыми за тот же 2019 года в связи с падением спроса и решением ОПЕК+ ограничить производство.

Компания ONGC Videsh – дочерняя структура государственной ONGC, созданная для участия в международных проектах – обладает самыми большими активами за рубежом среди индийских компаний. ONGC Videsh участвует в 14 проектах – в основном в России. В 2019 году на Россию пришлось 62% от всего объема нефти, добытого компанией за рубежом, на Вьетнам – 10%, на ОАЭ, Мьянму и Азербайджан – менее 5%.

В прошлом году консорциум компаний – ONGC Videsh, Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources - подписал с "Роснефтью" необязывающее соглашение о сотрудничестве, подтвердив заинтересованность в проекте "Восток Ойл". В рамках этого проекта "Роснефть" намерена разрабатывать группу месторождений на севере Красноярского края. По словам главы "Роснефти" Игоря Сечина, реализация первой очереди проекта позволит добывать до 50 млн т/г, второй – до 100 млн т.

В начале года было принято принципиальное решение об участии индийских компаний в проекте "Восток Ойл", о чем заявил премьер-министр Индии Дармендра Прадан. Однако позже из-за обвального падения спроса на энергоносители во время пандемии коронавируса окончательное решение об участии в проекте было отложено на неопределенный срок. Во второй половине этого года "Роснефть" самостоятельно, без индийских партнеров, начала реализацию проекта "Восток Ойл".