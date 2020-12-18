МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии в России по итогам 2020 года ожидается на уровне 1,075 триллиона кВт.ч, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в своей авторской колонке для журнала "Энергетическая политика". Эксперты ожидают сокращения добычи и экспорта российского угля

"По итогам этого года выработка электроэнергии ожидается на уровне 1 075 миллиарда кВт.ч, по этому показателю Россия занимает четвертое место в мире", — написал Новак.

Выработка электроэнергии в России в 2019 году составила 1,096 триллиона кВт.ч, таким образом, снижение показателя может составить почти 2%.

Вице-премьер отметил, что за последние семь лет потребление и выработка электроэнергии в РФ выросли почти на 5%. Кроме того, за эти семь лет особое внимание уделялось качеству и надежности энергоснабжения потребителей страны, потери в электрических сетях снижены почти на 9%, подчеркнул он.

"За последние семь лет в три раза сократилось количество регионов с высокими рисками нарушения энергоснабжения, с девяти до трех. Среднее время восстановления энергоснабжения бытовых потребителей вследствие возникновения технологических нарушений снизилось на 45%, с четырех часов 24 минут до двух часов 25 минут. В крупных городах потребители в большинстве случаев не ощущают технологических нарушений, в течение нескольких минут напряжение подается из резервных источников", — добавил Новак.