МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.

"Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое. А экспорт в страны ближнего зарубежья останется примерно на уровне текущего года",- рассказал он в интервью корпоративному журналу "Газпрома".