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Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое
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Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Поставки газа в Китай по... ПРАЙМ, 22.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Поставки "Газпрома" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"Поставки газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое. А экспорт в страны ближнего зарубежья останется примерно на уровне текущего года",- рассказал он в интервью корпоративному журналу "Газпрома".