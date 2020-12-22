МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Газпром" заложил в бюджет на 2021 год рост экспорта газа в Европу до 183 миллиардов кубометров, исходил из принципа умеренного оптимизма, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое

"При работе над бюджетом мы исходили из принципа умеренного оптимизма, согласно которому в 2021 году мировой рынок газа будет постепенно выходить из сценария "идеального шторма", наблюдавшегося в текущем году", — сказал Садыгов в интервью корпоративного журналу.

"В бюджет на 2021 год мы заложили умеренный рост экспорта газа на европейский рынок – до отметки 183 миллиарда кубометров, что более чем на 13 миллиардов кубометров выше по сравнению с бюджетом текущего года", — добавил он.

В ноябре начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов говорил, что "Газпром" ожидает объем экспорта газа в Европу по итогам 2020 года в диапазоне 171-172 с небольшим миллиарда кубометров.