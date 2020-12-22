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"Газпром" ожидает рост экспорта газа в Европу в 2021 году
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"Газпром" заложил в бюджет на 2021 год рост экспорта газа в Европу до 183 миллиардов кубометров, исходил из принципа умеренного оптимизма, сообщил зампред правления компании Фамил... ПРАЙМ, 22.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Газпром" заложил в бюджет на 2021 год рост экспорта газа в Европу до 183 миллиардов кубометров, исходил из принципа умеренного оптимизма, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
"При работе над бюджетом мы исходили из принципа умеренного оптимизма, согласно которому в 2021 году мировой рынок газа будет постепенно выходить из сценария "идеального шторма", наблюдавшегося в текущем году", — сказал Садыгов в интервью корпоративного журналу.
"В бюджет на 2021 год мы заложили умеренный рост экспорта газа на европейский рынок – до отметки 183 миллиарда кубометров, что более чем на 13 миллиардов кубометров выше по сравнению с бюджетом текущего года", — добавил он.
В ноябре начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов говорил, что "Газпром" ожидает объем экспорта газа в Европу по итогам 2020 года в диапазоне 171-172 с небольшим миллиарда кубометров.