МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Газпром" нарастил бронирование дополнительных транспортных мощностей для прокачки через Украину на январь 2021 года в 3,6 раза по сравнению с текущим месяцем на фоне снижения со следующего года законтрактованных объемов, следует из данных венгерской торговой платформы RBP. Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 2021 году увеличатся вдвое

Так, на пункте входа в украинскую ГТС "Суджа", на которую в среднем приходится 85% объемов прокачки российского газа, в декабре из доступных для бронирования 15 миллионов кубометров в сутки было забронировано 11,4 миллиона. А уже на январь 2021 года из предложенных 41,6 миллиона кубов в сутки было выкуплено 41,2 миллиона.

Зарезервированные мощности на ноябрь составляли 10,3 миллиона кубометров, а на октябрь — 4,5 миллиона кубометров.

Как отметил в своем Facebook генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, действующий контракт предполагает прокачку в 2021 году около 113 миллионов кубометров газа в день, однако этих объемов "Газпрому", вероятно, будет недостаточно. Он напомнил, что возможности украинской ГТС позволяют транспортировать порядка 145 миллиарда кубометров газа в год, поэтому компания готова обеспечить дополнительные мощности для транзита.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января после истечения предыдущего контракта.