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"Газпром" прогнозирует увеличение выручки в полтора раза в 2021 году
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"Газпром" прогнозирует увеличение EBITDA в 2021 году примерно на 50%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Консервативный подход к расходам в... ПРАЙМ, 22.12.2020
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Газпром" прогнозирует увеличение EBITDA в 2021 году примерно на 50%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
"Консервативный подход к расходам в совокупности с ожидаемым восстановлением уровня доходов позволяет нам прогнозировать на 2021 год заметное увеличение размеров EBITDA (около 50%)", — рассказал Садыгов в интервью корпоративному журналу "Газпрома".
По его словам, денежный поток от операционной деятельности "Газпрома" в 2021 году будет определен двумя исходными показателями: поступления по сравнению с текущим годом вырастут на 15%, в то время как выплаты – только на 4%.