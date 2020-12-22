МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. "Газпром" прогнозирует увеличение EBITDA в 2021 году примерно на 50%, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. "Газпром" ожидает рост экспорта газа в Европу в 2021 году

"Консервативный подход к расходам в совокупности с ожидаемым восстановлением уровня доходов позволяет нам прогнозировать на 2021 год заметное увеличение размеров EBITDA (около 50%)", — рассказал Садыгов в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

По его словам, денежный поток от операционной деятельности "Газпрома" в 2021 году будет определен двумя исходными показателями: поступления по сравнению с текущим годом вырастут на 15%, в то время как выплаты – только на 4%.