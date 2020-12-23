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Названа дата начала укладки труб "Северного потока 2" у берегов Дании
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Трубоукладочная баржа "Фортуна" планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода "Северный поток 2" у берегов Дании, следует из уведомления,... ПРАЙМ, 23.12.2020
россия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Трубоукладочная баржа "Фортуна" планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода "Северный поток 2" у берегов Дании, следует из уведомления, опубликованного Датским морским управлением.
Наряду с "Фортуной" в работах будут участвовать строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман", а также другие суда снабжения.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось — силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".