МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Трубоукладочная баржа "Фортуна" планирует с 15 января начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода "Северный поток 2" у берегов Дании, следует из уведомления, опубликованного Датским морским управлением.

Наряду с "Фортуной" в работах будут участвовать строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман", а также другие суда снабжения. Путин сказал, кому выгоден "Северный поток - 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Спустя примерно год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновилось — силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна".