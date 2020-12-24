МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. "Зеленый" тренд в топливно-энергетическом комплексе набирает обороты в общемировом масштабе, что к 2020 году уже нельзя было отрицать: Парижское соглашение по климату, определяющее мировой план действий по сдерживанию глобального потепления, было принято еще в 2015 году, а генерация на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) демонстрировала уверенное развитие в течение нескольких лет.

Однако именно в этом году международные организации и нефтегазовые гиганты начали декларировать экологические и климатические цели в своих стратегиях. Более того, Международное энергетическое агентство (МЭА) спрогнозировало рекордный рост установленной мощности ВИЭ по итогам 2020 года — на 200 ГВт, выработки — на 7%. Эксперты: "зеленая" энергетика теснит традиционную генерацию в России

Для России, как одного из крупнейших экспортеров нефти в мире, этот год также стал знаковым. Президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции отметил, что страна начинает слезать с "нефтегазовой иглы", а уже 70% бюджета формируется не за счет нефтегазовых доходов.

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ

Еврокомиссия еще в декабре 2019 года запустила "зеленую сделку" — новый курс развития, подразумевающий радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, которые должны стать максимально "зелеными", углеродно-нейтральными. Одной из мер может стать введение углеродного налога на ввозимую на территорию ЕС продукцию. А уже в декабре этого года страны ЕС согласились сделать обязательной для выполнения цель по снижению выбросов вредных газов в атмосферу минимум на 55% к 2030 году.

Весь 2020 год мировое сообщество оценивало риски введения налога и его потенциальную эффективность. Многие даже перешли к действиям. Ниже закупки. Какие продукты могут резко подешеветь

Так, организация нефтегазовой климатической инициативы, в которую входят крупнейшая в мире нефтяная компания саудовская Saudi Aramco, а также британская BP, американская Chevron, китайская CNPC, итальянская Eni, норвежская Equinor, американские ExxonMobil и Occidental, бразильская Petrobras, испанская Repsol, англо-голландская Shell и французская Total, обязалась к 2025 году снизить углеродоемкость добычи ископаемых видов топлива до 20-21 килограмма эквивалента углекислого газа на баррель нефтяного эквивалента, что на 13% ниже уровня 2017 года.

Страны БРИКС анонсировали планы по наращиванию доли ВИЭ в своем энергобалансе к 2040 году до 20%, причем за счет частичного отказа от угля и нефти. Однако, несмотря на развитие "зеленой" энергетики, о полном отказе от углеводородов в пользу ВИЭ речи пока не идет.

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Как пояснили РИА Новости эксперты ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), сектор ВИЭ демонстрирует устойчивость перед лицом кризиса, завершая сложный год без какого-либо спада, в отличие от традиционных секторов, серьезно пострадавших от падения спроса на электроэнергию. "В целом доля ВИЭ в производстве электроэнергии в мире почти достигла 28%, что постепенно приближает зеленую энергетику к средней доле угля в мировом производстве электроэнергии", — рассказали эксперты.

И даже пандемия COVID-19, ударившая по рынку традиционных энергоресурсов, лишь упрочила позиции ВИЭ. Как отмечало рейтинговое агентство Moody`s, при восстановлении экономик правительства будут обращать больше внимания на ВИЭ, уверенно пережившие кризис, а компании могут переориентировать свою деятельность в этом направлении для повышения корпоративной устойчивости и реагируя на меняющиеся ожидания общества.

"Такая тенденция сохранится в долгосрочной перспективе, поскольку шок мировой экономики в начале 2020 года, связанный с пандемией COVID-19, только обострил климатическую повестку, которая становится все более значимым фактором изменений в энергетической отрасли", — прокомментировали РИА Новости в АРВЭ.

РИСКИ ОТ УГЛЕРОДНОГО НАЛОГА ДЛЯ РФ

Россия в целом стремится не выбиваться из повестки "энергетического перехода", к 2030 году уровень выбросов парниковых газов в РФ должен сократиться на 70% от уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов, напомнил в конце декабря вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом обсуждаемый в ЕС углеродный налог все же представляет для РФ существенные риски. Как сообщал директор департамента Минэкономразвития Петр Бобылев, такой сбор может обойтись российской экономике примерно в 1 триллион рублей в год. Но, по его мнению, нельзя не воспользоваться поглощающей способностью лесов в РФ — в рамках этой идеи компании могут просчитывать свою углеродную нейтральность, занимаясь одновременно лесным хозяйством, и, проработав этот механизм, его можно представить по аналогии торговле квотами на выбросы.

В сложившихся обстоятельствах российский нефтегаз начал активно задумываться о шагах по сокращению вредных выбросов. "Газпром" поставил себе целевые показатели по снижению выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа почти на 4% к 2024 году. "Газпром нефть" планирует к 2022 году достичь уровня использования попутного нефтяного газа в размере не менее 95%. "Роснефть" заложила в программу объем "зеленых" инвестиций в размере 300 миллиардов рублей, или почти 7% от ежегодных затрат.

"Татнефть" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной. "Лукойл" намерен сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2021 году на 5%. "Новатэк" до 2030 года планирует снизить выбросы метана и парниковых газов в секторах добычи и переработки на 4% и на 6% соответственно.

"ЗЕЛЕНАЯ" ЭНЕРГЕТИКА В РФ

Обойти "углеродный налог" Евросоюза можно и развивая возобновляемую энергетику внутри РФ, в частности, покупая электроэнергию у солнечных или ветростанций, или же строительством внутри страны таких новых станций, заявлял спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

К строительству "зеленых" электростанций в этом году, пусть пока в небольших масштабах, обратились отечественные нефтяные компании. Ярким примером стал "Лукойл", объявивший о планах построить солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 2,35 МВт в Краснодарском крае, а также начавший строительство второй очереди Волгоградской СЭС.

"Татнефть" сообщала, что изучает проекты в области альтернативной энергетики. "Газпром нефть" открыла первую АЗС с использованием солнечных батарей в Ярославской области. Даже в крупнейшем в РФ за последние годы нефтяном проекте "Восток Ойл" "Роснефти" рассматривается возможность использования ветроэнергетики.

В целом в России с начала 2020 года уже введено более 1 ГВт мощностей ВИЭ (ветроэлектростанций на 714 МВт, СЭС на 285 МВт и малых гидроэлектростанций на 23 МВт), это на 70% больше, чем в 2019 году, сообщила РИА Новости АРВЭ. "Тем не менее, такой результат оказался немного ниже изначальных планов инвесторов. Строительство порядка 300 МВт объектов, запланированных на 2020 год, все же завершится в 2021 году. Основной причиной корректировок планов инвесторов на 2020 год, несомненно, стали последствия пандемии", — подчеркнули в ассоциации. Как регулятор в пандемию банки спасал

При этом те темпы строительства "зеленых" станций, которые на сегодняшний день демонстрирует отрасль, позволяют сделать позитивный прогноз на 2021 год. "Мы имеем все шансы увидеть новый рекорд ежегодного ввода новых энергомощностей ВИЭ — порядка 1,5 ГВт. Это позволит участникам рынка окончательно ликвидировать отставание от планового графика строительства, которое уменьшилось до 10% запланированных объемов", — заключают эксперты.

Поскольку доля ВИЭ в России пока незначительна — порядка 1%, государство реализует меры поддержки для развития этого сектора. Так, с 2014 по 2024 годы в России действует программа поддержки "зеленой" энергетики, в том числе строительства электростанций, которые выбираются на конкурсном отборе. Им гарантируется окупаемость инвестиций в течение 15 лет с базовой доходностью 12% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.

Отборы проектов в рамках этой программы уже завершены, однако принято решение продлить ее до 2035 года с определенными корректировками. К 2035 году доля ВИЭ в энергобалансе РФ должна вырасти до 4%. Окончательные параметры "второй волны" программы еще не утверждены и принятие нормативных документов ожидается уже в новом году.