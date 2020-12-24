МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье в 2020 году ожидается на уровне 179 миллиардов кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.

Это будет означать снижение примерно на 10% с уровня 2019 года в 199,2 миллиарда кубометров.

"Что касается поставок на экспорт, могу сказать, что хорошая такая, рабочая цифра, актуализированная на сегодняшний день, — около 179 миллиардов кубометров газа. Почему это хорошая цифра? Потому что эта цифра, этот объем в нашем "табеле о рангах" поставок газа на экспорт является пятым по величине", — сказал Миллер на предновогоднем селекторном совещании. "Газпром" сообщил о сохранении статус-кво в споре с польской PGNIG

Глава "Газпрома" отметил, что ситуация с поставками на экспорт во второй половине года складывалась очень благоприятно для компании. Например, в октябре "Газпром" установил абсолютный исторический рекорд поставки в дальнее зарубежье для этого месяца — 17,4 миллиарда кубометров газа.

"А если говорить в целом по году, то объемы поставок в девять стран Европы были выше, чем в 2019 году. Среди них такие страны, как Нидерланды, Словакия, Турция", — также сообщил он.