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2020
https://1prime.ru/energy/20201224/832670827.html
Назван объем добычи газа "Газпромом" в 2020 году
Энергетика
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Добыча газа "Газпрома" в 2020 году составит более 452 миллиардов кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. "В этом году "Газпром" добудет более 452... ПРАЙМ, 24.12.2020
газ, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Добыча газа "Газпрома" в 2020 году составит более 452 миллиардов кубометров, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
"В этом году "Газпром" добудет более 452 миллиардов кубометров газа. Это позволяет нам полностью удовлетворять спрос потребителей как на внутреннем рынке, так и за рубежом", — сказал глава компании на предновогоднем селекторном совещании.
Миллер отметил, что добычные мощности "Газпрома" превышают годовые объемы добычи почти на 100 миллиардов кубометров газа.
Запасы компании также растут год к году, и уже 16 лет подряд коэффициент восполнения запасов составляет более единицы, подчеркнул глава "Газпрома".
Добыча "Газпрома" в 2019 году составила 500,3 миллиарда кубометров газа, что стало лучшим результатом с 2012 года.