МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. СМИ обещают скорое расширение санкций США к "Северному потоку 2". Тем временем баржа "Фортуна" поступила к строительству трубопровода. Противостояние накаляется – "Газпром" готов на все, чтобы завершить проект, а Вашингтон намерен приложить все усилия, чтобы вставить ему палки в колеса. Кто победит в этой ситуации? СМИ: США сомневаются в шансах запустить "Северный поток 2"

В ближайшие две недели Соединенные Штаты, как сообщают СМИ, намерены принять новый пакет санкций в отношении газопровода "Северный поток 2" и участников проекта. Тем временем Россия возобновила прокладку труб на мелководном участке экономической зоны Германии в Балтийском море и не намерена сворачивать стройку. Европейские партнеры российского проекта в свою очередь открыто игнорирует намеки от администрации президента США о том, что лучше бы воздержаться от работ по завершению проекта.

Исходя из того, сколько США ввели санкций за последние несколько лет, сомнений в том, реализуют ли они новый пакет, не возникает. Опрошенные "Прайм" эксперты рассказали, кому от новых рестрикций придется несладко, будет ли Германия до конца отстаивать свои права и доказывать суверенность и с какими проблемами столкнется "Северный поток 2" после ввода в эксплуатацию.

ДВЕ ГОРСТИ ПАКОСТЕЙ

Сейчас в Америке рассматривается два пакета санкций против "Северного потока 2". Первый предусматривает конкретизацию положений, которые были обозначены еще в декабре 2019 года и включены в оборонный бюджет США на 2020 год.

"Если тогда запрещалось, к примеру, предоставлять услуги по строительству "Северного потока 2", то теперь будет запрещено предоставлять суда-трубоукладчики, подвозить трубы к ним, модернизировать суда и так далее", — поясняет эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Вторая часть санкций – это порядка трех законопроектов, которые несут в себе определенные новшества. "Они касаются не только стадии строительства, но и стадии ввода в эксплуатацию газопровода. Есть даже запрет на обслуживание", — отмечает Юшков.

По сути, это санкции не против судов, как было раньше, а против самой трубы. И если сейчас решение о том, нарушать или нет ограничения американцев зависит только от "Газпрома", которому важно завершить проект, то после введения новых санкций многое будет зависеть и от европейских партнеров. Европа заявила о готовности бороться за "Северный поток 2"

В 2021 году может появиться запрет на сотрудничество с проектом для компаний по испытаниям, инспектированию и сертификации газопроводов. Также не исключено, что американцы введут в строй санкции, которые запретят Германии выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию "Северного потока 2". И что тогда?

ВЫБОР ЕВРОПЕЙЦЕВ

"Допустим, "Газпром" достроил трубопровод, собрал все необходимые согласно европейскому закону документы для получения разрешения эксплуатировать трубу, предоставил их немецкому регулятору. И тут последний оказывается перед сложным выбором – с одной стороны он обязан выдать разрешение на ввод в эксплуатацию. Но с другой стороны, выдав подобное разрешение, ведомство само окажется под санкциями США", — рассуждает Юшков.

Эта дилемма очень сложна для Германии. Весь 2020 год страна пыталась ее избежать – лоббировала изменение санкционного законодательства США, но пока конструктивного диалога так и не случилось.

"Готовы ли европейцы нарушить санкции? Возможно, они попытаются еще раз как-то договариваться с американцами по поводу исключения из-под ограничений регуляторных органов власти", — считает Юшков.

Однако вряд ли Соединённые Штаты пойдут на компромиссы. В последнее время США начали существенно терять свои позиции в глобальной конкуренции. "Поэтому американская политическая система использует все возможные инструменты для продвижения своих интересов", — считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

НА СВОИ ЖЕ ГРАБЛИ

Даже если чудо свершится, и американцы сделают исключение для Германии, вероятен сценарий, когда могут быть применены меры против покупателей газа "Северного потока-2" или других маршрутов поставки.

Президент Дональд Трамп многократно говорил о том, что покупка российского газа это, по сути, финансирование агрессивности РФ, от которой США защищают Европу через механизмы НАТО.

"Рестрикции для других областей экономической деятельности России стоит рассматривать отдельно, хотя всё это является общим сценарием сдерживания развития РФ через ограничения", — поясняет Кочетков.

Однако есть важный нюанс во всём этом процессе. По сути, уже существующие санкции достигли предела и дальнейшее их наращивание способно навредить торговым партнёрам России. "Вряд ли это будет улучшать союзнические отношения стран Европы и США. Поэтому на каком-то этапе Вашингтон может столкнуться с преднамеренным игнорированием своих экстерриториальных рестрикций со стороны европейских партнёров", — считает эксперт. Эксперт рассказал, когда могут достроить "Северный поток 2"

Какие-либо меры по ограничению покупателей газа также могут привести к непредсказуемой порче отношений Европы и США. Поэтому дальнейшая санкционная политика Вашингтона уже способна навредить самой Америке, заключил Кочетков.