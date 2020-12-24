БЕЛГРАД, 24 дек — ПРАЙМ. Поставки газа из России в Европу не имеют альтернативы в ближайшие 10 лет, заявил РИА Новости в ожидании пуска топлива по сербскому продолжению "Турецкого потока" глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич.

Президент Сербии Александр Вучич в ходе декабрьского визита главы МИД РФ Сергея Лаврова сообщил, что Белград рассчитывает получить российский газ из продолжения "Турецкого потока" 29-30 декабря. Продолжение газопровода "Турецкий поток" в Сербии подразумевает строительство компрессорной станции для прокачки газа в Венгрию, которая еще не готова. Однако для снабжения сербских потребителей достаточно трубопровода и имеющихся газоизмерительных станций. В Сербию поставляется свыше 2 миллиардов кубометров газа в год.

"По имеющейся информации в Болгарии газопровод уже начали заполнять топливом, поэтому нет причин, чтобы газ не дошел до нас. Хорошо бы, чтобы эксплуатация продолжения "Турецкого потока" началась уже завтра, и затем были построены еще четыре таких нитки всего трубопровода, такие как уже завершенная первая", — заявил Вулетич. Путин сказал, кому выгоден "Северный поток - 2"

По его словам, несмотря на все заявления и предположения о других транснациональных газопроводах и поставках сжиженного газа, пока российский газ не имеет альтернативы для европейских потребителей.

"Если быть предельно откровенным, то кто может предложить такой объем газа кроме России? В данный момент и в ближайшие десять лет в Европе ей никто не сможет быть конкурентом. На рынке в достаточном объеме сейчас нет никакого другого газа, кроме российского", — подчеркнул Вулетич.

Глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил в ноябре, что сербское и болгарское продолжение газопровода "Турецкий поток" соединены, работы будут завершены до Нового года. В декабре вице-премьер и министр энергетики Зорана Михайлович объявила, что кабмин Сербии приступает к выведению предприятий из состава госкомпании "Србиягаз", которая будет разделена по видам деятельности и до 1 мая 2021 года акционирована согласно требованиям ЕС. По мнению главы Совета газового объединения Сербии это не отразится на проекте продолжения газопровода в стране.

"Думаю, что для газопровода это последствий не несет, потому что не компания "Србиягаз", как таковая, работает над продолжением "Турецкого потока", а другое предприятие – "Гастранс". Поэтому, чтобы ни происходило в "Србиягазе", это не должно касаться "Турецкого потока", — предположил эксперт. Налоговое бремя увеличивается: кто заплатит больше в 2021 году

В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.