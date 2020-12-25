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2020
https://1prime.ru/energy/20201225/832675722.html
Росатом озвучил объем своего портфеля зарубежных заказов в 2020 году
Энергетика
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Объем зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" по итогам 2020 года составит 138 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. "По итогам года... ПРАЙМ, 25.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Объем зарубежных заказов госкорпорации "Росатом" по итогам 2020 года составит 138 миллиардов долларов, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.
"По итогам года портфель зарубежных заказов на 10 лет составит 138 миллиардов долларов", — сказал Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.
В этот портфель входят проекты, которые предстоит выполнить в течение 10 лет. Ранее руководство Росатома прогнозировало, что этот показатель в нынешнем году останется на уровне около 140 миллиардов долларов.
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