МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против проекта "Северный поток 2" неприкрытой рейдерской атакой. Эксперты сказали, что будет с "Северным потоком 2"

"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком 2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока 2". А как это еще назвать?" — приводит слова Пескова сайт "Вести.ru" со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".

При этом методичная работа над газопроводом продолжается, и "все равно удается продолжать работать, приближаться к финалу этого проекта", заявил представитель Кремля.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новые санкции против "Северного потока 2" могут осложнить его реализацию

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.