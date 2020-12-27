В Кремле назвали санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал санкции против проекта "Северный поток 2" неприкрытой рейдерской атакой.
"Давайте возьмем "Газпром", который работает вместе со своими европейскими партнерами над "Северным потоком 2". Совершенно неприкрытая, такая ковбойская, рейдерская атака. Я имею в виду эти санкции против "Северного потока 2". А как это еще назвать?" — приводит слова Пескова сайт "Вести.ru" со ссылкой на эфир телеканала "Россия 1".
При этом методичная работа над газопроводом продолжается, и "все равно удается продолжать работать, приближаться к финалу этого проекта", заявил представитель Кремля.
Администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Новые санкции против "Северного потока 2" могут осложнить его реализацию
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, сообщил, что трубоукладчик "Фортуна" начал укладку недостроенного участка газопровода в водах Германии.
https://1prime.ru/energy/20201227/832691825.html