МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. "Сибур" и китайская компания Sinopec создали совместное предприятие на базе "Амурского ГХК" с долями 60% и 40% соответственно, сообщила пресс-служба российской нефтехимической компании. Россия может экспортировать не только балет и Калашникова

"ПАО "Сибур Холдинг", ведущая нефтехимическая компания России и одна из самых динамично развивающихся нефтехимических компаний мира, и China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec), ведущая энергетическая и химическая компания КНР, после получения всех необходимых согласований регуляторов двух стран закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) на базе "Амурского газохимического комплекса" (ГХК). Доли "Сибура" и Sinopec в СП составят 60% и 40% соответственно", — говорится в сообщении.

Сообщается, что стороны подписали основные условия возможного создания СП в июне 2019 года. После принятия инвестрешения были получены все необходимые корпоративные и регуляторные согласования закрытия сделки. В результате сделки стороны получат совместный контроль над СП, отмечает "Сибур".

Мощности Амурского ГХК, как будущего крупнейшего в мире комплекса по производству базовых полимеров, составят 2,7 миллиона тонн в год: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена. Строительство комплекса синхронизировано с постепенным выходом на полную мощность Амурского ГПЗ "Газпрома", поставки этана и сжиженных углеводородных газов с которого должны обеспечить Амурский ГХК сырьем для дальнейшей переработки в продукты высокого передела. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ 2024 год. Минэнерго планирует создание нефтехимического кластера на Ямале

Бюджет проекта предварительно оценивается в 10-11 миллиардов долларов США и будет уточняться в ходе его реализации. В декабре Амурский ГХК привлек бридж-финансирование в размере 1,5 миллиарда долларов от синдиката российских банков. Ведущим организатором и кредитором выступил Газпромбанк, организаторами и кредиторами — банк "Открытие" и Сбербанк. Ввиду географического расположения комплекса его продукция будет ориентирована на азиатские рынки, в первую очередь — рынок КНР. Ожидается, что проект строительства Амурского ГХК может быть включен в межправительственное соглашение между РФ и Китаем.