МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Любые санкции носят негативный характер для коммерческих проектов, таких как "Северный поток 2", но необходимо подстраиваться и продолжать работу, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Германия обещает защитить "Северный поток 2" при Байдене

"Мы считаем, что любые санкции наносят негативный ущерб в целом для реализации коммерческих проектов. Конечно, нужно будет как-то подстраиваться, если такие будут приниматься меры со стороны стран, которые пытаются остановить реализацию таких проектов. Такие существуют меры, поэтому будем продолжать работать, как мы уже давно работаем в таких условиях", — ответил Новак в интервью телеканалу "Россия 24" в ответ на вопрос о влиянии возможных санкций США на "Северный поток 2".

Агентство Рейтер со ссылкой на источники ранее сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа планирует принять новый пакет санкций против проекта "Северный поток 2" в ближайшем будущем.

Несмотря на это, по словам Новака, в России уверены, что проект будет достроен, работы уже ведутся.

"Северный поток 2" — это проект в высокой степени готовности, и это коммерческий проект, в котором заинтересованы в первую очередь наши иностранные партнеры, европейские партнеры. Это доставка высокоэкологичного источника энергии, в том числе и в европейские страны, которые заинтересованы в этом", — сказал Новак в интервью на телеканале "Россия 24".

"Мы уверены в том, что "Северный поток 2" будет достроен, тем более что на сегодняшний день уже реализуются мероприятия по его достройке", — продолжил он.