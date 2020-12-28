МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 28 декабря на 59,7% превысили суточные контрактные обязательства, а 31 декабря превзойдут контракт уже на 80,6%, заявила компания. Эксперты: экономика КНР обгонит США на пять лет раньше прогноза

"Газпром" продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения", — сообщается в её релизе.

"Так, 28 декабря поставки газа в Китай обеспечиваются в объемах на 59,7% выше суточных контрактных обязательств, а 29-31 декабря поставки будут превышать контрактные обязательства на 66,7%, 73,6% и на 80,6% соответственно", — указывает "Газпром".