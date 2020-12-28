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"Газпром" заявил о поставках выше контрактных объемов по "Силе Сибири"
Энергетика
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Поставки газа "Газпрома" в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 28 декабря на 59,7% превысили суточные контрактные обязательства, а 31 декабря превзойдут контракт уже на 80,6%,... ПРАЙМ, 28.12.2020
россия, сила сибири, китай, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Поставки газа "Газпрома" в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 28 декабря на 59,7% превысили суточные контрактные обязательства, а 31 декабря превзойдут контракт уже на 80,6%, заявила компания.
"Газпром" продолжает наращивать экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с Чаяндинского месторождения", — сообщается в её релизе.
"Так, 28 декабря поставки газа в Китай обеспечиваются в объемах на 59,7% выше суточных контрактных обязательств, а 29-31 декабря поставки будут превышать контрактные обязательства на 66,7%, 73,6% и на 80,6% соответственно", — указывает "Газпром".