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Nord Stream 2 завершила работы в исключительной экономический зоне ФРГ
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Компания Nord Stream 2 завершила работы по укладке трубопровода в немецкой исключительной экономической зоне, сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию. Работы на отрезке в... ПРАЙМ, 28.12.2020
северный поток 2, россия, германия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Компания Nord Stream 2 завершила работы по укладке трубопровода в немецкой исключительной экономической зоне, сообщает агентство DPA со ссылкой на компанию.
Работы на отрезке в 2,6 километра в исключительной экономической зоне ФРГ начались 5 декабря, разрешение немецких властей действовало на весь декабрь. Агентство DPA отмечает, что далее предстоят работы в датских водах, они могут начаться в середине января следующего года. Работы там должно вести судно "Фортуна" при поддержки других кораблей.
Как сообщало 23 декабря Датское морское управление, трубоукладочная баржа "Фортуна" планирует начать укладку труб по двум параллельным нитям газопровода у берегов Дании с 15 января. Наряду с "Фортуной" в работах будут участвовать строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман", а также другие суда снабжения.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.