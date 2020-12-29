МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "Северный поток 2" из-за сдвига сроков строительства подорожал примерно на 0,8 миллиарда евро, рассказал РИА Новости исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

В понедельник оператор "Северного потока 2", Nord Stream 2 AG, сообщил о завершении укладки газопровода в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка в датских водах планируется начать с 15 января.

"По разным данным, срыв сроков строительства принес дополнительные затраты в размере 0,8 миллиарда евро (общая стоимость строительства составляет порядка 10 миллиардов евро)", — оценил Тузов.

Кроме того, по его оценке, приобретение судна "Академик Черский" стоило "Газпрому" 1 миллиард долларов, а затраты на переоснащение судна для работы на проекте составили около 900 миллионов рублей. Строящее "Северный поток 2" судно сменило владельца из-за санкций

Аналитик отметил, что проекту еще предстоит преодолеть новые трудности, связанные с американскими санкциями. "Вчера палата представителей конгресса повторно одобрила проект оборонного бюджета на следующий год… Следующим шагом станет голосование по преодолению вето в сенате конгресса США, которое состоится сегодня. В случае окончательного принятия документа сложностей для завершения строительства газопровода станет больше, так как западные компании очень многих направлений деятельности окажутся под угрозой соответствующих санкций со стороны США", — сказал эксперт.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства "Северного потока 2" потребует нескольких месяцев.