МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Проект "Северный поток 2" будет завершен в следующем году, несмотря на новые санкции, которые могут ввести США, уверен сенатор, член группы по сотрудничеству Совфеда и бундесрата ФРГ Сергей Перминов.

Магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной более 1,2 тысячи километров строится как расширение проекта "Северный поток".

"В 2021 году "Северный поток" будет введен в эксплуатацию, в этом можно не сомневаться", — сказал парламентарий в эфире телеканала "Вместе-РФ". Эксперт рассказал, на сколько подорожал "Северный поток 2"

По его словам, "в строительстве газопровода заинтересованы европейские коллеги". Скорее всего, проект "будет завершен во второй половине 2021 года", отметил сенатор.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020 года строительство газопровода было возобновлено, и теперь, по оценкам экспертов, завершение строительства "Северного потока 2" потребует нескольких месяцев.