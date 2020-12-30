БЕЛГРАД, 30 дек — ПРАЙМ. В Сербию поступили первые 140 тысяч кубических метров газа по продолжению газопровода "Турецкий поток", сообщил директор национальной газовой компании Србиягаз Душан Баятович.

Официальный запуск сербского продолжения газопровода ожидается утром 1 января в присутствии президента страны Александра Вучича. Болгария хочет спасти "Турецкий поток" от санкций

"Вчера была тестирована система, сегодня пущены первые объемы газа из интерконнектора (соединительного газопровода с ГТС Болгарии). Пущено 140 тысяч кубических метров газа и сейчас ясно, что вся система работает", — заявил Баятович национальному телевидению.

"Трубы наполнены газом, на входе из Болгарии давление около 40 бар, в подземном газохранилище Банатски-Двор в районе Господжинца около 35 бар", — уточнил он.

По словам директора национальной компании, через Сербию будет проходить 13,88 миллиарда кубических метров газа. Цена газа по его данным с 1 января снизится с 240 до 155 долларов на первые два квартала 2021 года.

Президент Сербии Александр Вучич в ходе декабрьского визита главы МИД РФ Сергея Лаврова сообщил, что Белград рассчитывает получить российский газ из продолжения "Турецкого потока" 29-30 декабря. Продолжение газопровода "Турецкий поток" в Сербии подразумевает строительство компрессорной станции для прокачки газа в Венгрию, которая еще не готова. Однако для снабжения сербских потребителей достаточно трубопровода и имеющихся газоизмерительных станций. В Сербию поставляется свыше 2 миллиардов кубометров газа в год. Вмешается четвертая сила. Что ждет "Северный поток 2" в 2021 году

Баятович сообщил в ноябре, что сербское и болгарское продолжение газопровода "Турецкий поток" соединены, работы будут завершены до Нового года. В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.