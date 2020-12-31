МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, переговоры по дальнейшим поставкам продолжатся, говорится в сообщении российской компании.

"ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года", — говорится в релизе.

"Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены", — пишет "Газпром экспорт". "Газпром" заявил о поставках выше контрактных объемов по "Силе Сибири"

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в марте обратился с письмом к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, предложив с учетом прогнозов и текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов начать новые переговоры о снижении цены на поставляемый в Армению газ, а также о переводе оплаты в нацвалюту. "Газпром" в ответе сообщил, что держит вопрос в сфере своего внимания и что контакты будут на уровне правительств, говорил позже Григорян.

"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.