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"Газпром" продлил контракт на поставку газа в Армению
Энергетика
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"Газпром экспорт" и "Газпром Армения" продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, переговоры по дальнейшим поставкам продолжатся, говорится в... ПРАЙМ, 31.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" продлили контракт на поставку газа в Армению только на первый квартал 2021 года, переговоры по дальнейшим поставкам продолжатся, говорится в сообщении российской компании.
"ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" 30 декабря продлили контракт на поставку газа в Армению на первый квартал 2021 года", — говорится в релизе.
"Консультации о поставках газа в последующий период будут продолжены", — пишет "Газпром экспорт".
Вице-премьер Армении Мгер Григорян в марте обратился с письмом к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, предложив с учетом прогнозов и текущей ситуации на мировом рынке энергоресурсов начать новые переговоры о снижении цены на поставляемый в Армению газ, а также о переводе оплаты в нацвалюту. "Газпром" в ответе сообщил, что держит вопрос в сфере своего внимания и что контакты будут на уровне правительств, говорил позже Григорян.
"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.