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Президент Сербии дал старт пуску газа из "Турецкого потока"
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Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из "Турецкого потока" в соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий по территории страны. Утром в... ПРАЙМ, 01.01.2021
сербия, газ, турецкий поток, газ, новости, энергетика
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕЛГРАД, 1 янв — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из "Турецкого потока" в соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий по территории страны.
Утром в пятницу Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток". Мероприятие с участием посла России Александра Боцан-Харченко и директора госкомпании "Србиягаз" Душана Баятовича прошло в селе Господжинцы на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода.
"Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу", — заявил Вучич после осмотра объекта инфраструктуры и доклада сотрудников о готовности к пуску газа. После этого газ пошел в систему.