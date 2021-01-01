БЕЛГРАД, 1 янв — ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич официально дал старт пуску газа из "Турецкого потока" в соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий по территории страны.

Утром в пятницу Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток". Мероприятие с участием посла России Александра Боцан-Харченко и директора госкомпании "Србиягаз" Душана Баятовича прошло в селе Господжинцы на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода. Болгария хочет спасти "Турецкий поток" от санкций

"Это имеет огромное значение для Сербии, благодарю вас за проделанную работу", — заявил Вучич после осмотра объекта инфраструктуры и доклада сотрудников о готовности к пуску газа. После этого газ пошел в систему.