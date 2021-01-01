БЕЛГРАД, 1 янв — ПРАЙМ. Соединительный газопровод Болгария-Венгрия, проходящий через Сербию, во второй половине 2021 года после подключения к ГТС Венгрии сможет пропускать 12,87 миллиардов кубометров газа, который поступает в Болгарию из "Турецкого потока", сообщили РИА Новости в компании-операторе газопровода Гастранс.

Утром в пятницу президент Сербии Александр Вучич принял участие в официальном пуске российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток". Мероприятие с участием посла России Александра Боцан-Харченко и директора госкомпании "Србиягаз" Душана Баятовича прошло в селе Господжинцы на севере страны, где находится один из газораспределительных узлов газопровода и газоизмерительная станция. Вучич подтвердил закупочную цену газа в 155 долларов за тысячу кубических метров и отметил значимость проекта для развития экономики страны, а также поблагодарил на русском языке строителей, газовиков и руководство России. Президент Сербии дал старт пуску газа из "Турецкого потока"

"На первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. К четвертому кварталу 2021 года, после подключения газопровода к газотранспортной системе Венгрии, пропускная способность газопровода составит 12,87 миллиардов кубических метров газа в год", — заявили агентству в компании.

Отмечается, что на стадии строительства газопровода проект обеспечил более 2,5 тысячи новых рабочих мест в Сербии.

"Газопровод-интерконнектор становится новым маршрутом поставок природного газа в Сербию, Боснию и Герцеговину и другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы… Он обеспечит устойчивое экономическое развитие стран путем диверсификации маршрутов поставки природного газа, что усилит энергетическую безопасность региона и гибкость в доступе к одному из самых экологически чистых энергоносителей в мире", — указали представители оператора газопровода.

В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. "Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.