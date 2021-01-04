МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в режиме видеоконференции, его участники определят рекомендацию для всего альянса по параметрам сделки на февраль, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. Минфин заявил о падении цены нефти Urals в 2020 году

Сразу после заседания комитета начнется общая встреча всех глав делегаций ОПЕК+, она запланирована на 16.30 мск. Именно на ней страны окончательно решат готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или же из-за влияния нового "британского" штамма коронавируса с послаблениями стоит притормозить.

При этом ранее в понедельник еще один источник агентства в ОПЕК+ сообщил, что консенсуса к началу заседания альянса по поводу уровня добычи нефти на февраль нет, а подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона. ОПЕК разгонит "медведей" от бочки с нефтью

При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Хотя базово альянс договорился таким образом за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону — как в сторону роста, так и снижения.