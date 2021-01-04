МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось без рекомендации по параметрам сделки на февраль, решение будет принято на общей министерской встрече, начало которой ожидается в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций альянса. Эксперт рассказал, что может скорректировать планы ОПЕК+ на февраль

"Заседание комитета завершилось", — сообщил источник, отметив отсутствие по итогам встречи формальной рекомендации по уровням добычи стран ОПЕК+ на февраль.

"Похоже, решение будет принято на общей министерской встрече", — добавил он.

В понедельник в формате видеоконференции проходят заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и всех глав делегаций альянса, страны должны принять решение о своих уровнях добычи в феврале. Ранее в понедельник источник РИА Новости в ОПЕК+ сообщил, что консенсуса в альянсе по поводу уровня добычи на февраль нет, а подавляющее большинство участников сделки склоняются к варианту пока ее не увеличивать.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона. При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Минфин заявил о падении цены нефти Urals в 2020 году

Хотя базово альянс договорился таким образом за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону — как в сторону роста, так и снижения.