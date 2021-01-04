МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал процесс обогащения урана на уровне 20% на предприятии в Фордо, сообщила пресс-служба международного агентства. Власти Ирана рассказали о планах увеличения добычи нефти

Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.

"Иран сегодня начал загружать уран-235, уже обогащенный до 4,1%, в шесть каскадов центрифуг на предприятии в Фордо для его дальнейшего обогащения до 20%", — говорится в заявлении.

МАГАТЭ также отмечает, что шесть каскадов были перекомпонованы в виде двух взаимно связанных каскадов, включающих в себя 1044 центрифуги IR-1.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявил, что Евросоюз принял к сведению заявления Ирана и ожидает информацию от МАГАТЭ, чтобы предпринять дальнейшие шаги по иранской ядерной сделке.