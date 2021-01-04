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МАГАТЭ подтвердило запуск Ираном процесса обогащения урана на уровне 20%
Энергетика
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МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал процесс обогащения урана на уровне 20% на предприятии в Фордо, сообщила пресс-служба международного агентства. Официальный представитель... ПРАЙМ, 04.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. МАГАТЭ подтвердило, что Иран начал процесс обогащения урана на уровне 20% на предприятии в Фордо, сообщила пресс-служба международного агентства.
Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в понедельник сообщил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо. Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон "Стратегическая мера по отмене санкций", который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше.
"Иран сегодня начал загружать уран-235, уже обогащенный до 4,1%, в шесть каскадов центрифуг на предприятии в Фордо для его дальнейшего обогащения до 20%", — говорится в заявлении.
МАГАТЭ также отмечает, что шесть каскадов были перекомпонованы в виде двух взаимно связанных каскадов, включающих в себя 1044 центрифуги IR-1.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано ранее заявил, что Евросоюз принял к сведению заявления Ирана и ожидает информацию от МАГАТЭ, чтобы предпринять дальнейшие шаги по иранской ядерной сделке.