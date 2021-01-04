ПРАГА, 4 янв — ПРАЙМ. Чешская компания NET4GAS объявила в понедельник о введении в действие 150-километрового газопровода Capacity4Gas, который соединил чешскую систему газопроводов с германским EUGAL, стоимость проекта составила 540 миллионов евро, сообщается на сайте NET4GAS. Чем грозит промедление с европейским продолжением "Северного потока 2"

"Компания NET4GAS информирует о том, что начата эксплуатация нового 150-километрового газопровода высокого давления, построенного в рамках проекта Capacity4Gas. Второй и последний этап Capacity4Gas таким образом был успешно реализован. Реализация проекта одновременно повышает стратегическую роль Чехии в системе международного транзита газа, в том числе, принимая во внимание возможную будущую переправку обновляемых источников энергии", — говорится в сообщении.

Немецкий газопровод Eugal (European Gas Pipeline Link) предназначен для приема в будущем газа "Северного потока 2". Первая нитка Eugal мощностью 30,9 миллиарда кубометров газа в год начала работу 1 января 2020 года, она временно транспортирует часть газа, поступающего по первому российско-германскому газопроводу "Северный поток". После ввода второй нитки пропускная способность Eugal достигнет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Новая газовая инфраструктура также обеспечит соединение чешской системы газопроводов с запланированными немецкими терминалами для сжиженного природного газа.

Новый газопровод проходит в западной части Чехии, по территории Пльзеньского и Устецкого краев, его пропускная годовая способность составляет до 27,5 миллиарда кубометров газа.