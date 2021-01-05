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2021
https://1prime.ru/energy/20210105/832752842.html
Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 года
Энергетика
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Стоимость нефти марки WTI превысила отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.58 мск цена мартовских фьючерсов на... ПРАЙМ, 05.01.2021
wti, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI превысила отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.58 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,01% — до 53,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 4,62%, до 49,81 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость WTI превышала 50 долларов за баррель.