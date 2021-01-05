МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Стоимость нефти марки WTI превысила отметку в 50 долларов за баррель впервые с 26 февраля, свидетельствуют данные торгов. Нефть серьезно растет на сообщениях о компромиссе по сделке ОПЕК+

По состоянию на 18.58 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,01% — до 53,14 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 4,62%, до 49,81 доллара за баррель. Минутами ранее стоимость WTI превышала 50 долларов за баррель.