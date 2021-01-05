2021-01-05T23:59:01+03:00
2021-01-05T23:59:01+03:00
2021-01-05T23:59:01+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210105/832753515.html
Новак заявил о сохранении намерения ОПЕК+ увеличить добычу нефти
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ОПЕК+ подтвердила намерение постепенно увеличивать добычу нефти на оговоренные ранее 2 миллиона баррелей в сутки, для этого может понадобиться время по июнь, сообщил вице-премьер... ПРАЙМ, 05.01.2021
нефть, опек, новости, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83230/44/832304490.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83230/44/832304490.jpg
https://1prime.ru/images/83230/44/832304487.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83230/44/832304487.jpg
https://1prime.ru/images/83230/44/832304484.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83230/44/832304484.jpg
https://1prime.ru/energy/20210105/832752749.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. ОПЕК+ подтвердила намерение постепенно увеличивать добычу нефти на оговоренные ранее 2 миллиона баррелей в сутки, для этого может понадобиться время по июнь, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы также договорись о том, что необходимо будет мониторить ситуацию на рынке и постепенно восстанавливать добычу на 2 миллиона баррелей (в сутки — ред.), которые были предусмотрены в соглашении", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".
"Естественно, нам понадобится для этого и апрель, и май, и июнь в зависимости от того, как будет складываться ситуация на рынке", — продолжил он.