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2021
https://1prime.ru/energy/20210106/832754901.html
"Газпром" снизил объем транзита газа через Украину в начале 2021 года
Энергетика
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"Газпром" снизил транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до около 130 миллионов кубометров в сутки в начале января, сообщил в среду... ПРАЙМ, 06.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 6 янв — ПРАЙМ. "Газпром" снизил транзит газа через Украину с около 180 миллионов кубометров в сутки в конце декабря до около 130 миллионов кубометров в сутки в начале января, сообщил в среду глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
"Газпром" снизил транзит газа через Украину с ~180 миллионов в сутки (конец декабря) до ~130 миллионов в сутки (начало января). "Оператор ГТС Украины" готов обеспечить больший объём транзита при соответствующих заявках "Газпрома", — написал Макогон на своей странице в Facebook в среду.
Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита с 1 января 2020 года после истечения предыдущего контракта.