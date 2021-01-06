МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский", простояв почти месяц недалеко от Калининграда, снова вернулось к недостроенному участку газопровода "Северный поток 2", свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.

Трубоукладчик в начале декабря уже провел несколько дней недалеко от датского острова Борнхольм, где находится незавершенный отрезок газопровода. Затем он вернулся в Россию и встал на рейд Куршской косы недалеко от Калининграда. Новак рассказал, будет ли достроен "Северный поток 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну".