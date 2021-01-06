БЕРЛИН, 6 янв — ПРАЙМ. Правительство земли Мекленбург-Передняя Померания в среду, 6 января, примет решение о создании фонда в поддержку "Северного потока 2", сообщил со ссылкой на источники таблоид Bild.

По информации издания, решение будет поддержано земельным парламентом (ландтагом) в четверг. В коалиционное правительство Мекленбурга-Передней Померании входят представители Христианско-демократического союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии, указывает таблоид. Также присутствующие в парламенте фракции партии "Левые" и "Альтернативы для Германии" "аналогично дружественны по отношению к России", поэтому "противостояния не будет", пишет издание.

Ранее Bild со ссылкой на источники сообщил, что власти немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания рассматривают возможность создать фонд по защите климата, чтобы обойти возможные санкции США против трубопровода "Северный поток 2". Новак рассказал, будет ли достроен "Северный поток 2"

Издание отмечало и возможности создания властями региона фонда для защиты климата, который в будущем определит почти завершенный трубопровод как "важнейший элемент для защиты окружающей среды в Мекленбурге-Передней Померании". Немецкие компании могли бы предоставлять свои услуги российской стороне через фонд и его предприятие, а не напрямую оператору проекта Nord Stream 2, что выведет их из-под угрозы санкций.

В правительстве ФРГ в свою очередь заявляли, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока 2", однако не комментируют действия земельных властей. Позиция властей Германии в отношении "Северного потока 2" остается неизменной, как и позиция в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий, отметили в кабмине.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. "Роснефть" запускает самый грандиозный проект на территории бывшего СССР

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января.