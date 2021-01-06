БЕРЛИН, 6 янв — ПРАЙМ. Оператор Nord Stream 2 перечислит фонду на севере ФРГ на благотворительные проекты 60 миллионов евро, сообщила в среду газета Ostsee Zeitung. СМИ рассказали, когда будет создан фонд в поддержку "Северного потока 2"

Ранее правительство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания приняло решение о создании экологического фонда, который бы оказал поддержку компаниям-участникам проекта "Северный поток 2", земельный парламент (ландтаг) должен утвердить это решение в четверг.

"В свою очередь Nord Stream 2, дочернее предприятие российского госконцерна "Газпром", направит на благотворительные проекты фонда 60 миллионов евро", — пишет газета, эти средства будут направлены в течение 20 лет.

"Двадцать миллионов евро должны поступить вначале", — сообщило издание со ссылкой на премьер-министра земли Мануэлу Швезиг.