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Nord Stream 2 перечислит немецкому фонду средства на благотворительность
Энергетика
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Оператор Nord Stream 2 перечислит фонду на севере ФРГ на благотворительные проекты 60 миллионов евро, сообщила в среду газета Ostsee Zeitung. Ранее правительство федеральной земли... ПРАЙМ, 06.01.2021
газ, германия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 6 янв — ПРАЙМ. Оператор Nord Stream 2 перечислит фонду на севере ФРГ на благотворительные проекты 60 миллионов евро, сообщила в среду газета Ostsee Zeitung.
Ранее правительство федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания приняло решение о создании экологического фонда, который бы оказал поддержку компаниям-участникам проекта "Северный поток 2", земельный парламент (ландтаг) должен утвердить это решение в четверг.
"В свою очередь Nord Stream 2, дочернее предприятие российского госконцерна "Газпром", направит на благотворительные проекты фонда 60 миллионов евро", — пишет газета, эти средства будут направлены в течение 20 лет.
"Двадцать миллионов евро должны поступить вначале", — сообщило издание со ссылкой на премьер-министра земли Мануэлу Швезиг.