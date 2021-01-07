ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 янв — ПРАЙМ. Компания Sakhalin Energy (оператор проекта "Сахалин-2") в 2020 году произвела рекордное количество сжиженного природного газа — 11,6 миллиона тонн, сообщает в четверг пресс-служба компании

"В 2020 году Sakhalin Energy произвела и отгрузила покупателям рекордные объемы сжиженного природного газа более 11,6 миллиона тонн (178,6 партии). Это максимальное годовое производство за всю историю работы завода по производству СПГ проекта "Сахалин-2", — говорится в сообщении.

По словам главного исполнительного директора компании Романа Дашкова, которые приводит пресс-служба, несмотря на беспрецедентные вызовы, связанные как с внешними условиями – пандемией COVID-19 и экономическим кризисом – так и внутренними требованиями по обеспечению "стерильного" статуса производственных объектов, компания не только сохранила непрерывность бизнеса, но и достигла исторического максимума в области производства СПГ. Мировой долг растет: в каких странах возможен дефолт в 2021 году

Основной объем природного газа добывается на Лунском месторождении в северной части острова Сахалин с морской платформы "Лунская-А" и по транссахалинской трубопроводной системе через объединенный береговой технологический комплекс поступает на завод по производству СПГ.

Компания поставляет СПГ в страны АТР, где крупнейшими покупателями являются Япония, Южная Корея, Тайвань и Китай. В 2020 году Sakhalin Energy продолжила расширять рынок – за историю проекта "Сахалин-2" сахалинский СПГ доставлялся в 49 портов в 8 странах мира, список которых в 2020 году пополнил Сингапур.