МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило начало укладки недостроенного участка "Северного потока 2" в водах Дании 15 января. "Вбить кол в проект". Куда повернет "Северный поток 2" в 2021 году

"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока 2", — сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

"Работы по укладке газопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", — заявили в DEA.

Ранее о начале укладки недостроенного участка газопровода 15 января сообщало Датское морское управление.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Власти ФРГ сказали, что думают о фонде в поддержку "Северного потока 2"

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.