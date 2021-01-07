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В Дании назвали дату возобновления укладки "Северного потока 2"
Энергетика
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Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило начало укладки недостроенного участка "Северного потока 2" в водах Дании 15 января. "Вчера Датское энергетическое агентство... ПРАЙМ, 07.01.2021
северный поток 2, россия, дания, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Датское энергетическое агентство (DEA) подтвердило начало укладки недостроенного участка "Северного потока 2" в водах Дании 15 января.
"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока 2", — сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.
"Работы по укладке газопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", — заявили в DEA.
Ранее о начале укладки недостроенного участка газопровода 15 января сообщало Датское морское управление.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Это же судно планируется задействовать на последнем незавершенном отрезке, в датских водах.