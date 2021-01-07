БЕРЛИН, 7 янв — ПРАЙМ. Парламент земли Мекленбург-Передняя Померания подавляющим большинством голосов одобрил соответствующее предложение правительства земли о создании фонда в поддержку "Северного потока 2", об этом говорится в итоговом протоколе после заседания в четверг, который есть в распоряжении РИА Новости. В Дании назвали дату возобновления укладки "Северного потока 2"

"Пункт второй расписания — создание "Фонда по защите климата Мекленбурга-Померании" (Stiftung Klima- und Umweltschutz MV) — обсуждение запроса земельного правительства и согласование ландтага, решение: одобрение запроса", — говорится в протоколе.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе земельного парламента, решение было принято голосами трех фракций — Социал-демократической партии Германии, Христианско-демократического союза и "ЛЕВЫХ". Это подавляющее большинство голосов в парламенте. Фракция "Альтернатива для Германии" воздержалась.

Целью фонда является поддержка "проектов по защите климата и охране природы" в федеральной земле, где должно завершиться строительство газопроекта "Северный поток 2". Оператор проекта Nord Stream 2 готов внести для работы фонда в общей сложности до 60 миллионов евро, сообщила ранее газета Ostsee Zeitung. Фонд намерен оказывать поддержку компаниям, которые могут попасть под действие санкций США в отношении "Северного потока 2". В частности, фонд планирует принять от компаний-участниц "строительные материалы", необходимые для проекта, до момента введения санкций и "функционировать как склад", пишет газета.

В правительстве ФРГ ранее заявили, что приняли к сведению сообщение о создании регионального фонда в поддержку "Северного потока 2", не комментируют действия земельных властей. Позиция властей Германии в отношении "Северного потока 2" остается неизменной, как и позиция в отношении экстерриториальных санкций, которые направлены против немецких и европейских предприятий, отметили в кабмине.