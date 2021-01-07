2021-01-07T21:07:00+03:00
2021-01-07T21:07:03+03:00
2021-01-07T21:07:00+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210107/832761595.html
В Минэнерго рассказали о преимуществах угольной энергетики
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
По словам заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского, угольная и газовая технологии сохраняют приоритет перед "зелёными" альтернативами, поскольку являются более... ПРАЙМ, 07.01.2021
уголь, зеленая энергия, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83276/15/832761591.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83276/15/832761591.jpg
https://1prime.ru/images/83276/15/832761588.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83276/15/832761588.jpg
https://1prime.ru/images/83276/15/832761585.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83276/15/832761585.jpg
https://1prime.ru/energy/20201203/832491170.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. По словам заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского, угольная и газовая технологии сохраняют приоритет перед "зелёными" альтернативами, поскольку являются более дешевыми по строительству и эксплуатации электростанций. Об этом он рассказал в беседе с "Российской газетой".
Стоимость электроэнергии на каменом или буром угле минимум в в 1,9 раза дешевле солнечной и в 1,3 раза дешевле ветряной генерации.
По словам Яновского, в стремлении к устойчивому энергетическому будущему нужно не забывать о реальных социально-экономических проблемах стран. "Любые энергетические технологии "чистыми" не являются", — добавил он.