МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. По словам заместителя министра энергетики России Анатолия Яновского, угольная и газовая технологии сохраняют приоритет перед "зелёными" альтернативами, поскольку являются более дешевыми по строительству и эксплуатации электростанций. Об этом он рассказал в беседе с "Российской газетой". Fortum планирует развивать "зеленую" энергетику в России

Стоимость электроэнергии на каменом или буром угле минимум в в 1,9 раза дешевле солнечной и в 1,3 раза дешевле ветряной генерации.

По словам Яновского, в стремлении к устойчивому энергетическому будущему нужно не забывать о реальных социально-экономических проблемах стран. "Любые энергетические технологии "чистыми" не являются", — добавил он.