МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. "Газпром" за год эксплуатации "Турецкого потока" нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей – в 2,5 раза, сообщил глава компании Алексей Миллер.

"Сегодня исполняется ровно год со дня торжественной церемонии открытия морского газопровода "Турецкий поток"… С начала эксплуатации "Газпром" нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей – в 2,5 раза", — приводятся слова Миллера в релизе компании. Сербия получила первый газ из "Турецкого потока"

Глава" Газпрома" напомнил, что сегодня "Турецкий поток" надежно транспортирует российский газ через Черное море для потребителей Турции и уже шести европейских государств: Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

"Отмечу, что Турция, Греция и Северная Македония в 2020 году увеличили закупку газа у "Газпрома", — подчеркнул Миллер.

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