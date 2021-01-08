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"Газпром" за год нарастил загрузку "Турецкого потока" в 2,2 раза
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"Газпром" за год эксплуатации "Турецкого потока" нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей – в 2,5 раза, сообщил глава компании Алексей... ПРАЙМ, 08.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. "Газпром" за год эксплуатации "Турецкого потока" нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей – в 2,5 раза, сообщил глава компании Алексей Миллер.
"Сегодня исполняется ровно год со дня торжественной церемонии открытия морского газопровода "Турецкий поток"… С начала эксплуатации "Газпром" нарастил загрузку газопровода в 2,2 раза, в том числе для европейских потребителей – в 2,5 раза", — приводятся слова Миллера в релизе компании.
Глава" Газпрома" напомнил, что сегодня "Турецкий поток" надежно транспортирует российский газ через Черное море для потребителей Турции и уже шести европейских государств: Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
"Отмечу, что Турция, Греция и Северная Македония в 2020 году увеличили закупку газа у "Газпрома", — подчеркнул Миллер.
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