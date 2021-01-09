Росатом намерен создать цифровой ресурс для арктических проектов
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Росатом хочет создать единый цифровой ресурс с использованием технологий искусственного интеллекта для эффективного обеспечения различных проектов в Арктике, в том числе в интересах бизнеса, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Есть одна задумка. Кстати, я первый раз ее озвучу. У нас есть интересный проект, разрабатывается под таким пока общим названием "Умная Арктика", — сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
"Это объединение всех информационных ресурсов, которые сегодня имеются, начиная с тех, которые изучают погоду, ледовую обстановку, и кончая вопросами производственными, в единый информационный портал, и максимальное задействование искусственного интеллекта, методов математического прогнозирования и обработки для того, чтобы более эффективно проводить все процессы непосредственно в арктической зоне. Это в чистом виде использование искусственного интеллекта для оптимизации всех управленческих и бизнес-процессов", — пояснил Лихачев.
Помимо этого, Росатом к 2030 году хочет войти в число лидеров по решению крупных экологических проблем.
Росатом является инфраструктурным оператором Северного морского пути.
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