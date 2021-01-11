МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Наблюдающийся сейчас в России рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен за счет действия демпфера в течение месяца-двух, по итогам 2021 года рост цен на топливо не превысит уровня инфляции, говорится в сообщении Минфина РФ. Новак прокомментировал рост цен на бензин

"За счет действия демпфера наблюдающийся сейчас рост оптовых цен на топливо на бирже будет сглажен в течение месяца — двух, что обеспечит стабильность цен для конечных потребителей. Ожидаем, что рост цен на топливо по итогам этого года не превысит уровня инфляции", — отмечается в сообщении.

В 2018 году был разработан механизм демпфера, который заключается в обеспечении стабильных цен для потребителей в рознице на АЗС независимо от уровня цен на нефть. Он действует на стоимость топлива балансирующим образом, так как при повышении цен на нефть компании получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке ростом не выше инфляции.

"Механизм демпфера уже показал свою эффективность в прошлые годы — в 2019-2020 годах рост цен на топливо на АЗС не превысил 3%, это были самые низкие показатели за последние несколько лет", — указывает Минфин.