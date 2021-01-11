КИЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о наработке двух подходов, которые позволят "существенно снизить цену на газ" в стране, вопрос обсуждался на совещании с руководством Минэнерго, "Нафтогаза", Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг, а также с представителями "Оператора ГТС Украины" и офиса президента.

С 1 января в стране подорожал газ. Кроме того, с 1 января кабмин Украины отменил льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. На Украине уже несколько дней проходят протестные акции из-за повышения тарифов.

В понедельник президент страны Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть возможность снижения тарифов на газ для населения. Украинского экс-депутата просят проверить на причастность к взрыву газа

"Во исполнение поручения президента Украины было наработано два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ для населения. Также был сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа", — написал Шмыгаль в своем Telegram.

По его словам, первый подход заключается в формировании тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах "минус" транспортировка газа в Украину".

Соответствующее предложение поступило от министерства энергетики. Кроме того, предлагается временно ограничить маржу для газопоставщиков.

"Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил", — объяснил Шмыгаль.

Второй подход, по его словам, был предложен компанией "Нафтогаз". Он заключается в усилении конкуренции на рынке путем введения обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

"Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев", — добавил Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что государство продолжит оказывать помощь населению, предоставляя субсидии.

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