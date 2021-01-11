КИЕВ, 11 янв — ПРАЙМ. "Оператор ГТС Украины" ограничил заказы трейдеров на транспортировку газа на короткие расстояния из Украины в ЕС, так как они превысили гарантированную мощность на виртуальной точке соединения Украина-Польша, сообщила в понедельник пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины". Когда труба опустеет. Что будет с украинской ГТС без российского газа

Украина в условиях значительного сокращения транзита газа из России ищет новые способы загрузки своей ГТС, в том числе с 1 января 2020 года предлагает услугу short-haul — транспортировку на короткие расстояния.

"Заказы трейдеров на транспортировку газа из Украины в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша больше, чем способность газотранспортной системы на данный момент. Компания была вынуждена ограничить заказы трейдеров на вывоз газа в режиме short-haul (транспортировки на короткие расстояния – ред.)", — говорится в сообщении.

Компания сообщает, что при гарантированной мощности точки выхода 12,9 миллиона кубометров в сутки, заказы на гарантированной основе составили 11,1 миллиона кубометров, еще около 120 тысяч кубометров были дозаказаны на аукционной платформе на суточной основе. На Украине возобновлена подача газа после аварии на газопроводе

В то же время заказ услуги short-haul в эти дни достигал трех миллионов кубометров, что связано с ростом спроса на природный газ в Европе из-за похолодания.

"ОГТСУ ("Оператор ГТС Украины" – ред.) может обеспечить физический поток в объеме 12,9 миллиона кубометров. Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 миллиона кубометров", — говорится в сообщении.

"Оператор ГТС Украины" отметил, что сложившаяся ситуация подчеркивает, что наличие виртуальных точек на всех границах в интересах всего рынка Восточной Европы и будет пользоваться спросом.

Россия и Украина 30 декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину дальше в Европу, в том числе транзитный контракт на пять лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов — в последующие.

Одним из ключевых условий продолжения этого транзита был переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой — для этого была создана отдельная компания-оператор. Ее отделение (анбандлинг) от "Нафтогаза" завершилось 1 января 2020 года.

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