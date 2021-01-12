ЛОНДОН, 12 янв – ПРАЙМ. Британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински призвал правительство ввести санкции против "чрезвычайно опасного" газопровода "Северный поток 2". Цены на газ в Европе продолжают активно расти

"Нас больше не сдерживает членство в Евросоюзе, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство "Северного потока 2". Он является реальной проблемой для многих политиков, кто представляет страны-участницы "Инициативы трех морей" (объединение 12 стран ЕС, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям)", — сказал Кочински, выступая в палате общин на слушаниях с участием министра по вопросам международной торговли Элизабет Трасс.

По его мнению, газопровод опасен тем, что ведет "напрямую в Россию" в обход всех газовых и нефтяных сетей, проходит через территории стран НАТО.

"Он (газопровод) чрезвычайно опасен, так как ставит наших партнеров по НАТО под значительное дополнительное давление Москвы, а также делает их уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который россияне успешно использовали в прошлом. США смогли временно приостановить строительство газопровода с помощью санкций против компаний-участниц", — сказал Кочински.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Трубоукладчик "Северного потока 2" вернулся в Калининград

Парламентарий считает, что Британия должна последовать за США. "Я призываю министра сейчас, после Brexit, проявить такую же смелость, как наши американские партнеры, и выступить за моральные, стратегические перспективы и безопасность, побудив германцев не ставить под угрозу наших партнеров по НАТО, и ввести санкции против любой компании, участвующей в данном рискованном проекте во имя будущей безопасности нашего континента", — сказал парламентарий.

В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. В Дании назвали дату возобновления укладки "Северного потока 2"

Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". В частности, документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать.

Британское правительство не выступало с заявлениями относительно возможного введения санкций против участвующих в строительстве газопровода компаний.