МОСКВА, 12 янв – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Рост оптовых цен на бензин связан с рядом внешних и внутренних причин, а его коррекция с помощью демпфера уже невозможна, поскольку сам этот механизм не вписывается в "пандемийные" реалии. Однако в рознице бензин вряд ли подорожает выше инфляции – естественным регулятором выступит низкий спрос. Цены на бензин могут резко измениться

Оптовые цены на топливо в России могут резко взлететь в январе вслед за ростом цены нефти. С начала декабря прошлого года АИ-92 и АИ-95 в опте подорожали в среднем на 8% — до 48 тысяч рублей и 49 тысяч рублей за тонну соответственно, подсчитали в "Коммерсанте".

Это происходит за счет повышения цен на нефть, которые уже в начале 2021 года выросли почти на 10%, до $56 за баррель. На фоне предпосылок дальнейшего роста цен на нефть к $60-65 за баррель и отсутствия к текущему моменту заметного укрепления рубля, а также снижения экспортных пошлин для производителей и роста акцизов, российским компаниям становится выгоднее продавать топливо за границу, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Кроме того, в декабре в России снизился спрос на топливо – на 2,2%, а производство сократилось на 3%. Уменьшение объема предложения автоматически ведет к росту цен, что сейчас и происходит в оптовом звене, поясняет первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

При этом розничные цены пока удается сдерживать. В прошлом году, по данным Росстата, бензин подорожал на 2,6%, что почти вдвое меньше инфляции в 4,9%. Сдержать подъем удалось за счет вмешательства правительства, которое ранее запретило импорта топлива и понизило требуемый объем его реализации на бирже. Сказался и высокий уровень конкуренции в рознице, который позволил сгладить резкие колебания оптовых цен. Новак прокомментировал рост цен на бензин

Смягчить ценовые шоки на рынке нефти помог демпферный механизм. Его суть в том, что в ситуации, когда потенциальные доходы нефтяников от экспорта топлива становятся выше цены внутри страны, бюджет доплачивает компаниям часть разницы между этими ценами, стимулируя поставки на внутренний рынок. Если, напротив, отечественный рынок становится премиальным, то уже нефтяники платят в бюджет.

ДЕМПФЕР ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Многие отмечают позитивные стороны демпферного механизма, но есть и немалые нарекания к его работе. Кроме того, с начала 2021 года компенсаций от правительства может оказаться недостаточно. Дело в том, что параметры демпфера корректировались еще в середине 2019 года при других условиях и сейчас не отвечают рыночной ситуации.

"Условные цены внутреннего рынка в формуле демпфера ежегодно индексируются на 5%, в то время как фактический рост цен в рознице оказывается уже второй год подряд ниже темпов инфляции", — пояснил эксперт отрасли изданию "Коммерсант".

В результате, с ростом внешних котировок демпфер отстает от реальных цен на рынке, и вместо получения компенсаций нефтяники сами вынуждены платить в бюджет, неся убытки.

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган не исключает, что из-за нынешним всплеском на фоне роста мировых цен на энергоносители последует новое вмешательство властей, которые постараются привнести дополнительные элементы регулирования в чувствительных для общества и экономики в целом ценах на топливо.

По его мнению, именно от своевременности и наличия усилий действий правительства зависит, удастся ли в этом году удержать цены на бензин в рамках инфляции.

СПРОС ДЕРЖИТ ЦЕНЫ

Это возможно, но лишь до тех пор, пока демпферный механизм будет действовать, считает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Однако он не исключает ускорения роста цен в 2021 году, так как нефтяные котировки могут быть значительно выше уровня прошлого года.

В свою очередь, Сигал полагает, что в рознице стоимость бензина и дизельного топлива может вырасти не более чем на 2-3%. Причина – по-прежнему низкий спрос и высокая конкуренция. "Сами компании и АЗС ощущают давление спроса – повышение цен еще больше его сократит, потому и взрывного роста стоимости топлива на внутреннем рынке никто не допустит", — объясняет он.

Коган добавляет, что в отличие от ряда продовольственных товаров, скачок цен на которые может в дальнейшем смениться их корректировкой при увеличении предложения, рост цен на бензин может оказывать вторичный эффект на более широкий спектр товаров и услуг в потребительской инфляции. Бензин и дизельное топливо подорожали за неделю на шесть копеек

"Этот эффект может получить устойчивый характер в силу того, что цены на топливо в силу специфики их ценообразования не склонны к снижению", — заключил эксперт.