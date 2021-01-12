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https://1prime.ru/energy/20210112/832793614.html
США в декабре поставили новый рекорд по экспорту СПГ
Энергетика
Новости
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Экспорт СПГ из США в декабре достиг нового рекорда в 9,8 миллиарда кубических футов в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации... ПРАЙМ, 12.01.2021
сша, спг, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Экспорт СПГ из США в декабре достиг нового рекорда в 9,8 миллиарда кубических футов в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
"По оценкам EIA, в декабре 2020 года США экспортировали 9,8 миллиарда кубических футов СПГ в сутки, что означает рост на 0,4 миллиарда кубических футов в сутки по сравнению с предыдущим рекордом, установленным в ноябре", — сообщается в прогнозе.
Увеличение объемов экспорта было обусловлено ростом цен на газ в Европе и Азии, сокращением поставок ряда других экспортеров из-за внеплановых остановок их СПГ-мощностей, а также холодной погодой на ключевых рынках, особенно в Азии, поясняет EIA.