МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Экспорт СПГ из США в декабре достиг нового рекорда в 9,8 миллиарда кубических футов в сутки, следует из ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Минэнерго США дало прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

"По оценкам EIA, в декабре 2020 года США экспортировали 9,8 миллиарда кубических футов СПГ в сутки, что означает рост на 0,4 миллиарда кубических футов в сутки по сравнению с предыдущим рекордом, установленным в ноябре", — сообщается в прогнозе.

Увеличение объемов экспорта было обусловлено ростом цен на газ в Европе и Азии, сокращением поставок ряда других экспортеров из-за внеплановых остановок их СПГ-мощностей, а также холодной погодой на ключевых рынках, особенно в Азии, поясняет EIA.