МУРМАНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Перспектива введения серьезных санкций со стороны США заставила консалтинговую фирму Rambøll отказаться от участия в последней части проекта прокладки газопровода "Северный поток 2", сообщила датская газета Politiken. МИД выразил уверенность в успешной реализации "Северного потока 2"

"Угрозы адресных экономических санкций со стороны США вынудили крупную датскую фирму отказаться от участия в международном проекте. Компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток 2", ведущего из России в Германию, стоимостью более 70 миллиардов датских крон", — отметила газета.

"Северный поток 2" предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Соединенные Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего, например, швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил один из двух недостроенных участков газопровода — в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать "Фортуну". В Германии создадут фонд в поддержку "Северного потока 2"

Вместе с тем 1 января сенат США проголосовал за оборонный бюджет на 2021 финансовый год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Оборонный бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против "Северного потока 2". Документ распространяет их на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Вследствие этого норвежская компания DNV GL, в частности, уже заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать.